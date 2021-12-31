Десятикратный чемпион НБА в составе "Бостона" Сэм Джонс умер на 89-м году жизни

ТАСС, 31 декабря. Десятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды "Бостон" Сэм Джонс умер в возрасте 88 лет в четверг. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте НБА.

Джонс умер вечером четверга после госпитализации из-за проблем со здоровьем. Соболезнование родным и близким спортсмена выразили НБА и клуб "Бостон".

Баскетболист был выбран клубом "Бостон" в 1957 году в первом раунде драфта под восьмым номером и всю карьеру выступал за эту команду на позиции атакующего защитника. Джонс является десятикратным чемпионом НБА, в истории ассоциации только у его бывшего одноклубника Билла Расселла чемпионских титулов больше - 11. За свою 12-летнюю карьеру Джонс набрал 15 411 очков. В 1983 году он был введен в Зал славы баскетбола.