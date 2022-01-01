"Камаз-мастер" начинает борьбу за очередную победу в ралли-марафоне "Дакар"

ТАСС, 1 января. Ралли-марафон "Дакар" стартует в субботу в Саудовской Аравии. В этот день пройдет пролог гонки, первый из 12 спецучастков состоится в воскресенье, на 8 января запланирован день отдыха.

Ралли-марафон пройдет в 44-й раз, Саудовская Аравия примет соревнования третий год подряд, до этого "Дакар" проходил на территории Южной Америки (с 2009 года). Старт прологу ралли-марафона будет дан во втором по величине городе Саудовской Аравии - Джидде, первый спецучасток стартует в Хаиле. Финиширует гонка 14 января в Джидде. Длина маршрута составит 8 375 км, из которых 4 258 км - спецучастки. С нынешнего года "Дакар" будет проходить в рамках чемпионата мира по ралли-рейдам, в связи с чем российские участники из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогу выступить в гонке под флагом страны.

В зачете мотоциклов россияне не представлены, в категории квадроциклов страну будет представлять Александр Максимов, в классе багги выступят экипажи победителя "Дакара" 2017 года среди квадроциклистов Сергея Карякина, Татьяны Сычевой (оба - класс Т4), Павла Лебедева, Бориса Гадасина и Андрея Новикова (все - класс Т3). В автомобильном зачете примут участие экипажи Владимира Васильева и Дениса Кротова.

Главные же надежды российских болельщиков по традиции будут связаны с зачетом грузовиков, где безоговорочным лидером уже несколько лет является команда "Камаз-мастер". Российский коллектив выставил на старт четыре экипажа - действующего чемпиона "Дакара" Дмитрия Сотникова, а также Антона Шибалова, победителя ралли-марафона 2014 года Андрея Каргинова и пятикратного чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева. Еще до старта ралли российская команда не досчиталась одного конкурента - из-за санкций Евросоюза против Минского автомобильного завода организатор "Дакара" французская компания A.S.O. исключила из числа участников белорусскую команду "МАЗ-СПОРТавто", хотя три ее экипажа вошли в предварительный список.