Нападающий "Вашингтона" Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Евгений Кузнецов (36-я минута) и Александр Овечкин (58, 60, в пустые ворота). На счету Кузнецова также результативная передача. У проигравших отличился Пиус Сутер (22), результативную передачу сделал Владислав Наместников. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов результативными действиями не отличился, прошедшая игра стала для него 600-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 19 бросков из 20. Овечкин, Самсонов и Наместников были признаны тремя звездами матча.

Овечкин забросил свою первую шайбу в матче, реализовав численное преимущество, для него этот гол стал 275-м в большинстве за карьеру в НХЛ. Россиянин превзошел по этому показателю канадца Дэйва Андрейчука и стал единоличным рекордсменом лиги. Всего на счету Овечкина 754 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В других мачтах игрового дня "Нью-Джерси" дома в овертайме обыграл со счетом 6:5 "Эдмонтон", в составе победителей заброшенной шайбой отличился белорусский нападающий Егор Шарангович. "Вегас" в домашнем матче победил "Анахайм" (3:1).

"Детройт" с 33 очками в 32 играх занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Вашингтон", набравший 47 очков в 33 играх, лидирует в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Детройт" 2 января примет "Бостон", "Вашингтон" в это же день дома сыграет с "Нью-Джерси".