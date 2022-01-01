Результативная передача Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Тампу" в матче НХЛ

ТАСС, 1 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Тампе.

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (26-я минута), Барклай Гудроу (35), Райан Строум (54), результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. У проигравших отличились Стивен Стэмкос (19), Росс Колтон (38), Кори Перри (59). Выступающий за "Тампу" защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отличился. Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 28.

"Нью-Йорк Рейнджерс" с 44 очками в 32 играх занимает третье место в Столичном дивизионе. "Тампа", набравшая 47 очков в 33 играх, идет первой в Атлантическом дивизионе. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, игра пройдет 2 января в Нью-Йорке.