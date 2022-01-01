Россиянка Сергеева заняла третье место на этапе Мировой серии по бобслею

ТАСС, 1 января. Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла третье место на этапе Мировой серии в соревнованиях монобобов. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

Первое место заняла канадка Кристин де Брюин, показавшая результат 1 минута 48,12 секунды. Второй стала австралийка Бриана Уокер, отставшая от победительницы на 0,56 секунды. Сергеева проиграла де Брюин 0,58 секунды. В соревнованиях не принимали участие бобслеистки из США и Германии.

Россиянка Любовь Черных заняла девятое место (+1,25), Анастасия Макарова стала 11-й (+1,36).

Сергеевой 34 года, она является победительницей чемпионата Европы 2020 года в соревнованиях двоек. Также в ее активе серебро европейского первенства 2017 года в этом же виде программы.

Следующий этап Мировой серии пройдет в австрийском Инсбруке 6-7 января. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине соревнования в женском монобобе будут представлены впервые. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

В новость внесены изменения (12:34 мск) - добавлены подробности во втором и пятом абзацах.