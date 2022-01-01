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Футбол в Англии

Украинский футболист Миколенко подписал контракт с "Эвертоном" до 2026 года

Ранее защитник выступал за киевское "Динамо"
Виталий Миколенко EPA-EFE/Stuart Franklin
Описание
Виталий Миколенко
© EPA-EFE/Stuart Franklin

ТАСС, 1 января. Украинский защитник Виталий Миколенко стал игроком английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с футболистом рассчитан до июня 2026 года.

"Я всегда мечтал играть в чемпионате Англии, в стране, где зародился футбол. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду совершенствоваться как футболист. Очень рад возможности сыграть в "Эвертоне", у этой команды невероятные болельщики, и я чувствую перед ними большую ответственность", - сказал Миколенко.

Миколенко 22 года, он является воспитанником киевского "Динамо". За основную команду киевлян защитник выступал с 2017 года, в составе "Динамо" Миколенко стал чемпионом Украины, дважды выигрывал кубок страны. За национальную сборную защитник провел 21 матч, в котором отметился одной голевой передачей.

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