Украинский футболист Миколенко подписал контракт с "Эвертоном" до 2026 года

"Я всегда мечтал играть в чемпионате Англии, в стране, где зародился футбол. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду совершенствоваться как футболист. Очень рад возможности сыграть в "Эвертоне", у этой команды невероятные болельщики, и я чувствую перед ними большую ответственность", - сказал Миколенко.

Миколенко 22 года, он является воспитанником киевского "Динамо". За основную команду киевлян защитник выступал с 2017 года, в составе "Динамо" Миколенко стал чемпионом Украины, дважды выигрывал кубок страны. За национальную сборную защитник провел 21 матч, в котором отметился одной голевой передачей.