{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Клопп заразился коронавирусом

Специалист пропустит матч чемпионата Англии против "Челси"
Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп EPA-EFE/TIM KEETON
Описание
Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп
© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 1 января. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юргена Клоппа дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Специалист пропустит матч чемпионата Англии против "Челси", который пройдет в воскресенье. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Командой будет руководить ассистент Клоппа Пепейн Лейндерс.

Сообщается, что тесты на коронавирус игроков "Ливерпуля" не дали положительный результат.

После 19 туров "Ливерпуль" занимает третье место, подопечные Клоппа набрали 41 очко.

Теги
Футбол в Англии
Зимние олимпийские виды спорта
Российские бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов победили на этапе Кубка мира в Латвии
Экипаж впервые занял первое место в рамках турнира
Читать полностью