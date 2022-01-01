Главный тренер "Ливерпуля" Клопп заразился коронавирусом

ТАСС, 1 января. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юргена Клоппа дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Специалист пропустит матч чемпионата Англии против "Челси", который пройдет в воскресенье. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Командой будет руководить ассистент Клоппа Пепейн Лейндерс.