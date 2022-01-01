Аникина: бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов, победив в Сигулде, стали настоящими героями

Россияне, в сумме за два заезда показали время 1 минута 39,23 секунды. Второе место заняли британцы Брэд Холл и Грег Кэкетт (отставание 0,10 секунды), третьими стали австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер (+0,17). Россияне Максим Андрианов и Дмитрий Лопин заняли 14-е место (+0,69). Гайтюкевич и Мордасов впервые в карьере заняли первое место на этапе Кубка мира.

"Это огромное счастье, ведь российские бобслеисты не выигрывали золото на этапах Кубка мира с 2017 года, - заметила Аникина. - Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов в первый день года преподнесли нам такой новогодний подарок, их победа доказывает, что мы движемся в правильном направлении. Сегодня Надя Сергеева выиграла бронзу в монобобе, вчера Юля Канакина была второй в скелетоне, и я во всем этом вижу добрый знак, что наступивший год будет успешным для нашей команды. А ребята и их тренеры - настоящие герои".

"Что касается медальных олимпийских ожиданий, то я продолжаю быть осторожной в своих прогнозах. Маловероятно, что тот же Франческо Фридрих будет делать в Пекине такие же ошибки, как сегодня. Но я по-прежнему верю в Ростислава и всех его разгоняющих и очень надеюсь, что ребята сумеют завоевать олимпийскую медаль", - призналась собеседница ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.