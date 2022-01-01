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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 2:1 благодаря голу на последних минутах встречи
Роб Холдинг ("Арсенал"), Родри ("Манчестер Сити") и Бен Уайт ("Арсенал") AP Photo/Matt Dunham
Описание
Роб Холдинг ("Арсенал"), Родри ("Манчестер Сити") и Бен Уайт ("Арсенал")
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 1 января. "Манчестер Сити" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Арсенал" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей мячи забили Рияд Марез (57-я минута) и Родри (90+3), у хозяев отличился Букайо Сака (31). На 57-й минуте игры бразильский защитник "Арсенала" Габриэл получил желтую карточку, а через две минуты заработал второе предупреждение и был удален с поля.

"Манчестер Сити" одержал 11-ю победу подряд в Английской премьер-лиге. В последний раз клуб терял очки в турнире 30 октября, дома уступив "Кристал Пэлас" (0:2). Подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка.

Лондонский клуб прервал победную серию из четырех игр и занимает четвертую строчку, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Арсенал" 16 января в гостях сыграет с "Тоттенхэмом", команда из Манчестера днем ранее примет идущий вторым "Челси".

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