{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: победа в спринте на "Тур де Ски" придаст Непряевой сил перед следующими гонками

Член президиума Федерации лыжных гонок России отметил, что спортсменка правильно распределила силы в финале

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех лыжницы Натальи Непряевой в финале спринта на этапе "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе должен придать ей сил на оставшиеся соревнования. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

На эту тему
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"

Россиянка в финале показала результат 2 минуты 36,41 секунды, второй стала шведка Юханна Хагстрём, отставшая от Непряевой на 0,32 секунды. Тройку лидеров замкнула финка Йоханна Матинтало (+0,86).

"Наталья настраивалась на эту гонку и показала максимальный результат, на что она способна. Думаю, ей это придаст сил, и настроение будет иное, будем надеется, что это ей в плюс на продолжение сезона, - сказал Крянин. - Она правильно распределила силы, по сетке хорошо прошла, и в финале у нее был запас для того, чтобы показать, что необходимо".

В мужском спринте Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели пробиться в финал. 22-летний Терентьев в своем полуфинале шел вторым вслед за норвежцем Йоханнесом Клебо, но упал, врезавшись в его лыжу.

"Спринт - это контактная борьба, Терентьев упал, потерял концентрацию, Большунов притормозил из-за этого падения, ему не хватило две-три сотых, и если бы он был в финале, то неизвестно, чтобы там получилось. Любая ошибка, даже маленькая, влияет на результат", - отметил Крянин.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Бобслеист Гайтюкевич заявил, что первую победу на этапе Кубка мира посвящает матери
Спортсмен также поблагодарил личных тренеров и наставников национальной сборной
Читать полностью