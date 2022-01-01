Крянин: победа в спринте на "Тур де Ски" придаст Непряевой сил перед следующими гонками

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех лыжницы Натальи Непряевой в финале спринта на этапе "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе должен придать ей сил на оставшиеся соревнования. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Россиянка в финале показала результат 2 минуты 36,41 секунды, второй стала шведка Юханна Хагстрём, отставшая от Непряевой на 0,32 секунды. Тройку лидеров замкнула финка Йоханна Матинтало (+0,86).

"Наталья настраивалась на эту гонку и показала максимальный результат, на что она способна. Думаю, ей это придаст сил, и настроение будет иное, будем надеется, что это ей в плюс на продолжение сезона, - сказал Крянин. - Она правильно распределила силы, по сетке хорошо прошла, и в финале у нее был запас для того, чтобы показать, что необходимо".

В мужском спринте Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели пробиться в финал. 22-летний Терентьев в своем полуфинале шел вторым вслед за норвежцем Йоханнесом Клебо, но упал, врезавшись в его лыжу.

"Спринт - это контактная борьба, Терентьев упал, потерял концентрацию, Большунов притормозил из-за этого падения, ему не хватило две-три сотых, и если бы он был в финале, то неизвестно, чтобы там получилось. Любая ошибка, даже маленькая, влияет на результат", - отметил Крянин.