Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за неправильно надетых масок

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Причиной снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса в Канаде стали неправильно надетые медицинские маски. Об этом журналистам сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн написала о том, что российская и чешская команды были сняты с рейса из-за пьянства, курения и отсутствия масок. Позднее источник сообщил ТАСС, что команда снята с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, хотя к самим игрокам претензий не было.

"Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет в Москву вечером 2 января", - говорится в сообщении.

"ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари - Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса, - медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно", - добавили в ФХР.

Молодежный чемпионат мира был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и России из-за положительных результатов тестов на коронавирус.