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Зимние олимпийские виды спорта

Бобслеист Гайтюкевич заявил, что первую победу на этапе Кубка мира посвящает матери

Спортсмен также поблагодарил личных тренеров и наставников национальной сборной
Михаил Мордасов и Ростислав Гайтюкевич IBSF/Viesturs Lacis
Описание
Михаил Мордасов и Ростислав Гайтюкевич
© IBSF/Viesturs Lacis

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич, одержавший в субботу в латвийской Сигулде первую в своей карьере победу на этапе Кубка мира, посвящает этот успех своей матери. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Гайтюкевич и разгоняющий Михаил Мордасов в состязаниях двоек в сумме двух заездов показали результат 1 минута 39,23 секунды. Второе место заняли британцы Брэд Холл и Грег Кэкетт (отставание 0,10 секунды), третьими стали австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер (+0,17).

"Свою первую победу на этапе Кубка мира я хочу посвятить маме, - сказал Гайтюкевич. - Я очень рад этому успеху, моя команда отказалась от новогодней поездки домой и приехала заранее в Латвию, где все время тренировалась. Мы не тратили время на перелеты и очень счастливы, что вся эта работа вылилась в такой результат. Я очень благодарен своим личным тренерам: Семену Леонтьевичу и Анне Леонидовне Макаровым, а также Олегу Борисовичу Сухорученко, тренерам сборной тоже хочу сказать спасибо".

"Сейчас на пьедестале все соперники искренне поздравили нас с успехом, но они были немного в растерянности от нашей победы, потому что на одной из последних тренировок у нас случилось падение. Видимо, никто из них не предполагал, что после той неудачи мы все равно будем бороться за медали. Ведь любое падение всегда отодвигает на полшага назад, оно отражается как на эмоциональном состоянии спортсменов, так и на технике", - добавил собеседник ТАСС.

В воскресенье бобслеисты разыграют в Сигулде еще один комплект медалей в состязаниях экипажей бобов-двоек.

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