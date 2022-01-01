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Шахматные турниры

Филатов надеется, что в 2022 году пандемия закончится и будет больше живых турниров

Из-за коронавируса многие шахматные соревнования стали проводиться в интернете
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов надеется, что в 2022 году пандемия закончится и многие шахматные турниры вновь будут проходить вживую. Об этом он рассказал ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса были отменены многие соревнования, а турнир претендентов, который выиграл россиянин Ян Непомнящий, растянулся на год. Стартовав в 2020 году, он завершился весной 2021-го.

"Я желаю всем, чтобы в наступившем году закончилась пандемия и мы начали играть в живые, привычные шахматы. Чтобы снова получали удовольствие от соревнований и общения, - сказал Филатов. - И всем рекомендую на праздниках посмотреть фильм "Чемпион мира" - это прекрасная картина".

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