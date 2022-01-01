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Хоккеист "Монреаля" Романов попал в ковид-протокол

Всего в протоколе теперь находятся 16 игроков команды

ТАСС, 1 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александр Романов попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в ковид-протокол внесен форвард Джейк Эванс. Отмечается, что оба хоккеиста находятся под наблюдением медицинского персонала команды.

Всего в ковид-протоколе находятся 16 игроков "Монреаля" и тренер вратарей команды.

Романову 21 год, в текущем сезоне он провел 32 игры, в которых набрал шесть очков (2 шайбы + 4 голевые передачи).

"Монреаль" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, имея в активе 18 очков после 33 матчей. В ближайшем матче клуб в субботу в гостях сыграет с "Флоридой".

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