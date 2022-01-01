Удачный спринт. Непряева победила в первой гонке нового года и вышла в лидеры "Тур де Ски"

Предыдущий спринт для Непряевой на швейцарском этапе в Ленцерхайде не удался - 26-летняя уроженка Твери добралась лишь до полуфинала. На следующий день она реабилитировалась, став третьей в 10-километровой гонке классическим стилем, а 31 декабря в Оберстдорфе заняла восьмое место в масс-старте. В последний же раз Непряева занимала место на подиуме в спринте еще в декабре 2020 года на этапе Кубка мира в Давосе.

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на втором этапе многодневки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе. Этот успех позволил ей возглавить общий зачет соревнований у женщин перед двумя последними гонками.

В Германии россиянка уверенно вышла в финал, где в упорной борьбе на финише опередила шведку Юханну Хагстрём, отстававшую на 0,32 секунды и финку Йоханну Матинтало (+0,86). Рядом финишировала и словенка Анамария Лампич (+1,29).

Соотечественница Непряевой Татьяна Сорина, накануне ставшая в масс-старте третьей, заняла в финале последнее, шестое место. Победительница спринта в Ленцерхайде, олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте и действующая обладательница Кубка мира американка Джесси Диггинс на этот раз не попала даже в полуфинал.

"Непряева хорошо разложила свои силы, была уверена в своих движениях, своем состоянии. Хорошие лыжи позволили ей выкатиться и на финише иметь преимущество", - сказал ТАСС после финала старший тренер сборной России Юрий Бородавко, в чьей группе тренируется спортсменка.

"Наталья настраивалась на эту гонку и показала максимальный результат, на что она способна. Думаю, ей это придаст сил, и настроение будет иное, будем надеется, что это ей в плюс на продолжение сезона, - подчеркнул в беседе с ТАСС член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. - Она правильно распределила силы, по сетке хорошо прошла, и в финале у нее был запас для того, чтобы показать, что необходимо".

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Благодаря этой победе Непряева вышла в лидеры общего зачета "Тур де Ски" перед заключительным этапом в Валь-ди-Фьемме. В Италии пройдут два женских масс-старта - классическим стилем 3 января и свободным - 4 января. Преследующая Непряеву финка Кертту Нисканен отстает от россиянки на 34 секунды, а идущая третьей Диггинс - на 38. Четвертой идет Татьяна Сорина (+0.46).