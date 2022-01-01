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Футбол в Германии

Четыре футболиста "Баварии" заразились коронавирусом

Положительные результаты дали тесты Мануэля Нойера, Омара Ричардса, Кингсли Комана и Корентена Толиссо
Мануэль Нойер ("Бавария") EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Мануэль Нойер ("Бавария")
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 1 января. Тест на коронавирусную инфекцию четырех футболистов германской "Баварии" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Среди заразившихся вратарь Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс, полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Также инфекция выявлена у помощника главного тренера Дино Топпмёллера. Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо и находятся на изоляции дома.

"Бавария" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав после 17 матчей 43 очка. В ближайшем матче мюнхенский клуб сыграет 7 января на своем поле с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха.

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