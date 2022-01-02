Дубль Михеева помог "Торонто" разгромить "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 2 января. "Торонто" обыграл "Оттаву" со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джастин Холл (15-я минута), российский нападающий Илья Михеев (15, 55), Ти Джей Броди (28), Вильям Нюландер (54, 58). Защитник "Оттавы" россиянин Артем Зуб результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Торонто" с 44 очками в 31 матче располагается на третьем месте, "Оттава" с 20 очками в 29 играх - на седьмом. Следующий матч "Торонто" проведет 6 января дома против "Эдмонтона", "Оттава" 7 января на выезде сыграет с "Сиэтлом".