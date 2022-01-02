Голы Тарасенко и Барбашева помогли "Сент-Луису" победить "Миннесоту" в матче НХЛ

ТАСС, 2 января. "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" со счетом 6:4 в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в в Миннеаполисе, штат Миннесота.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон (15-я минута), Джордан Кайру (21, 38), российские нападающие Владимир Тарасенко (29) и Иван Барбашев (35), Тори Круг (40). У "Миннесоты" отличились российский форвард Кирилл Капризов (15), Рем Питлик (39), Райан Хартман (39), Кевин Фиала (55). Нападающие "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Барбашев сделали по результативной передаче. На счету Капризова два голевых паса.

Капризов был признан второй звездой матча, Тарасенко - третьей.

На матче была зафиксирована самая низкая температура воздуха для игр НХЛ, проводимых на открытом воздухе, - 21 градус ниже нуля.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Сент-Луис" с 43 очками в 33 играх занимает первое место, "Миннесота" с 40 очками в 31 встрече идет третьей. Следующий матч "Сент-Луис" проведет на выезде против "Питтсбурга" 6 января, "Миннесота" 7 января в гостях сыграет с "Бостоном".