Гол Подколзина помог "Ванкуверу" победить "Сиэтл" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Василий Подколзин (9-я минута), Нильс Хёгландер (15), Тайлер Мотт (45), Конор Гарланд (52) и Таннер Пирсон (58). У проигравших отличились Калле Ярнкрок (30) и Уилл Борген (51).

ТАСС, 2 января. "Ванкувер" обыграл "Сиэтл" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подколзин в нынешнем сезоне забросил семь шайб в 32 матчах, также на его счету две результативные передачи.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона "Ванкувер", набравший 35 очков в 34 играх, занимает седьмое место, "Сиэтл" с 24 очками в 33 встречах - восьмое. Следующий матч "Сиэтл" проведет дома против "Оттавы" 7 января, "Ванкувер" примет "Оттаву" 9 января.