Шайба Проворова не спасла "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ против "Лос-Анджелеса"

В составе победителей шайбы забросили Виктор Арвидссон (1-я, 59-я минуты), Тревор Мур (15), Адриан Кемпе (21), Брендан Лемье (34) и Филипп Дано (52). В составе "Филадельфии" отличились Джоэль Фараби (13), Кевин Хейс (43) и Иван Проворов (57). Для российского защитника эта шайба стала четвертой при девяти результативных передачах в 32 играх текущего сезона.

"Лос-Анджелес" занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 37 очков в 33 матчах. "Филадельфия" с 32 очками после 32 игр идет пятой в Столичном дивизионе. В следующем матче "Лос-Анджелес" дома встретится с "Нэшвиллом" 7 января, "Филадельфия" 5 января сыграет в гостях с "Анахаймом".