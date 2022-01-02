{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Проворова не спасла "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ против "Лос-Анджелеса"

Команда российского защитника проиграла со счетом 3:6
Иван Проворов ("Филадельфия") AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Иван Проворов ("Филадельфия")
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 2 января. "Лос-Анджелес" дома со счетом 6:3 обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Виктор Арвидссон (1-я, 59-я минуты), Тревор Мур (15), Адриан Кемпе (21), Брендан Лемье (34) и Филипп Дано (52). В составе "Филадельфии" отличились Джоэль Фараби (13), Кевин Хейс (43) и Иван Проворов (57). Для российского защитника эта шайба стала четвертой при девяти результативных передачах в 32 играх текущего сезона.

"Лос-Анджелес" занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 37 очков в 33 матчах. "Филадельфия" с 32 очками после 32 игр идет пятой в Столичном дивизионе. В следующем матче "Лос-Анджелес" дома встретится с "Нэшвиллом" 7 января, "Филадельфия" 5 января сыграет в гостях с "Анахаймом".

Теги
НХЛ
Кубок ATP
Российские теннисисты обыграли французов в первом матче Кубка ATP
В парной встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу над Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном
Российские теннисисты обыграли французов в первом матче Кубка ATP
Читать полностью