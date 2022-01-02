{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гандболист ПСЖ и сборной Франции попал в больницу с ножевыми ранениями

Жизни спортсмена ничего не угрожает
Элоим Пранди (справа) EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Элоим Пранди (справа)
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ТАСС, 2 января. Гандболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Элоим Пранди госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пранди подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений. Игрок находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Парижская полиция проводит расследование инцидента.

Пранди 23 года, он является победителем молодежного чемпионата мира по гандболу, а также юношеского чемпионата Европы. В составе ПСЖ игрок выиграл чемпионат и Кубок Франции в 2021 году.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Допинг в спорте
РУСАДА в 2021 году полностью завершило 17 расследований нарушений антидопинговых правил
Также в прошлом году было выявлено 26 случаев нарушений спортсменами условий нахождения в дисквалификации
РУСАДА в 2021 году полностью завершило 17 расследований нарушений антидопинговых правил
Читать полностью