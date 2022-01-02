Гандболист ПСЖ и сборной Франции попал в больницу с ножевыми ранениями

ТАСС, 2 января. Гандболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Элоим Пранди госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пранди подвергся нападению и получил несколько ножевых ранений. Игрок находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Парижская полиция проводит расследование инцидента.

Пранди 23 года, он является победителем молодежного чемпионата мира по гандболу, а также юношеского чемпионата Европы. В составе ПСЖ игрок выиграл чемпионат и Кубок Франции в 2021 году.