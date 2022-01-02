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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянки Макарова и Мамедова стали пятыми на этапе Кубка мира по бобслею в Сигулде

Первое место заняли американки Элана Мейерс Тэйлор и Лэйк Кваза
Анастасия Макарова и Елена Мамедова EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Анастасия Макарова и Елена Мамедова
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 2 января. Российские бобслеистки Анастасия Макарова и Елена Мамедова заняли пятое место на этапе Кубка мира по бобслею в соревнованиях двоек. Этап проходит в латвийской Сигулде.

Лучший результат показали американки Элана Мейерс Тэйлор и Лэйк Кваза (1 минута 41,88 секунды). Вторыми стали британки Мика Макнилл и Адель Николл (отставание 0,22 секунды), тройку лидеров замкнули канадки Кристин де Брюин и Кристен Буйновски (+0,24). Макарова и Мамедова отстали от лидеров на 0,51 секунды.

Россиянки Любовь Черных и Александра Тарасова заняли девятое место (+0,89), Надежда Сергеева и Юлия Беломестных - 15-е (+2,36). Сергеева и Беломестных лидировали после первой попытки, однако во время второй попытки перевернулись.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 8 по 9 января в германском Винтерберге.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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