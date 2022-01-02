РУСАДА в 2021 году провело 489 образовательных антидопинговых мероприятий

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели в 2021 году 489 образовательных мероприятий, участие в которые приняли 21 850 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"За 12 месяцев 2021 года было проведено 489 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 21 850 человек, - заметил представитель пресс-службы. - Из них 12 304 человека являются спортсменами, 2 810 - тренерами, 1 001 - представителями медицинского персонала и 6 005 - другой персонал спортсменов и иные лица".

Как сообщал ранее ТАСС, инспекторы допинг-контроля РУСАДА в 2021 году взяли более 11 тыс. проб.