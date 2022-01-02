Игрок "Трактора" Вилл признан лучшим вратарем недели в КХЛ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Чешский голкипер челябинского "Трактора" Роман Вилл был признан лучшим вратарем 16-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Вилл был признан лучшим вратарем недели в КХЛ впервые в карьере. Он одержал с командой две победы в двух играх, по воротам Вилла было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 95,59%.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Филип Хольм из хельсинкского "Йокерита", набравший 5 (2 гола + 3 результативные передачи) очков в двух играх. Хольм не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим впервые в карьере назван Степан Старков из подольского "Витязя". В двух играх он забросил 5 шайб и не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. В выездной игре против "Сочи" (4:3) Старков сделал первый хет-трик в КХЛ и забросил победную шайбу.

Защитник рижского "Динамо" Патрикс Озолс впервые в карьере был признан лучшим новичком игровой недели. Латвийский хоккеист набрал 2 (1+1) очка в двух матчах, в гостевой игре против нижегородского "Торпедо" (4:3) Озолс стал автором победной шайбы в овертайме.