"Реал" прервал серию без поражений в чемпионате Испании из 11 матчей

ТАСС, 2 января. "Хетафе" дома обыграл "Реал" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Энес Унал (9-я минута).

"Хетафе" не проигрывает в чемпионате на протяжении шести матчей (3 победы, 3 ничьи) и занимает в турнирной таблице 16-е место, набрав 18 очков.

Мадридский клуб впервые за 11 матчей в национальном первенстве потерпел поражение, в предыдущий раз "Реал" проигрывал 3 октября в гостях "Эспаньолу" (1:2). "Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

В следующем туре "Хетафе" 9 января на выезде сыграет с "Севильей", подопечные Карло Анчелотти днем ранее примут "Валенсию".