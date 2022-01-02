Футболисты "Ливерпуля" Алиссон и Фирмино заразились коронавирусом

ТАСС, 2 января. Тесты на коронавирусную инфекцию трех футболистов английского "Ливерпуля" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Заболевание обнаружено у голкипера Алиссона, форварда Роберто Фирмино и защитника Жоэля Матипа. Позднее в воскресенье "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Челси" в матче чемпионата Англии. Ранее тест на инфекцию дал сомнительный результат у главного тренера ливерпульского клуба Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко после 19 игр.