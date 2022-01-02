{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин попал в ковид-протокол

Нападающий пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с "Тампой"
Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 2 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в протокол попал помощник главного тренера клуба.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 44 очка в 32 играх. Позднее в воскресенье клуб сыграет дома с "Тампой".

Панарину 30 лет, в текущем сезоне он провел 31 матч, в которых набрал 36 очков (10 шайб + 26 результативных передач).

Теги
Пандемия COVID-19НХЛ
Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился коронавирусом
Бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции
Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился коронавирусом
Читать полностью