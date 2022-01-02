Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин попал в ковид-протокол

ТАСС, 2 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в протокол попал помощник главного тренера клуба.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 44 очка в 32 играх. Позднее в воскресенье клуб сыграет дома с "Тампой".

Панарину 30 лет, в текущем сезоне он провел 31 матч, в которых набрал 36 очков (10 шайб + 26 результативных передач).