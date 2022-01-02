"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 января. Лондонский "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев мячи забили Матео Ковачич (42-я минута) и Кристиан Пулишич (45), у гостей отличились Садио Мане (9) и Мохаммед Салах (26). Из-за коронавируса игру пропускали футболисты ливерпульской команды Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино, а также главный тренер Юрген Клопп.

"Челси" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до шести игр (четыре ничьи, две победы) и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 21 матче. "Ливерпуль" не может одержать победу на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение) и идет на третьей строчке, имея в активе 42 очка после 20 матчей.

В следующем туре "Челси" 15 января на выезде сыграет с лидирующим "Манчестер Сити", подопечные Клоппа днем позднее примут "Брентфорд".

В других матчах игрового дня "Брентфорд" дома победил "Астон Виллу" со счетом 2:1, "Лидс" на своем поле переиграл "Бёрнли" (3:1), "Брайтон" на выезде оказался сильнее "Эвертона" (3:2).