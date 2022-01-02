Шатаут Шестеркина помог "Рейнджерс" победить "Тампу" в матче НХЛ

ТАСС, 2 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Мика Зибанежад (8, 13 и 37-я минуты), еще одну шайбу забросил Райан Строум (15).

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 38 бросков. Россиянин во второй раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности, всего на его счету 21 матч в регулярном чемпионате.

Ворота гостей защищал Андрей Василевский, который пропустил три матча из-за нахождения в ковид-протоколе. Он отразил 17 бросков. Также на лед вернулся защитник "Тампы" Михаил Сергачев. Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев остался в запасе.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин перед матчем был помещен в ковид-протокол, нападающий "Тампы" Никита Кучеров продолжает восстановление после травмы и операции.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 46 очков в 33 играх. "Тампа" потерпела третье поражение подряд, клуб продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе, имея в активе 47 очков после 34 матчей. В следующем матче команда из Нью-Йорка 4 января примет "Эдмонтон", "Тампа" днем позднее на выезде встретится с "Коламбусом".