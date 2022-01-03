"Барселона" без ряда футболистов основной команды обыграла "Мальорку" в чемпионате Испании

ТАСС, 3 января. "Мальорка" проиграла "Барселоне" со счетом 0:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный гол на 44-й минуте забил форвард Люк де Йонг.

Больше 15 игроков основной команды "Барселоны" не могли принять участие в игре по причинам травм, коронавируса и дисквалификаций.

"Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 31 очков в 19 играх. "Мальорка" располагается на 15-й позиции, набрав 20 очков в 19 встречах.

В следующем матче чемпионата страны "Барселона" 8 января в гостях сыграет с "Гранадой", тремя днями ранее команды на выезде встретится с "Линаресом" в Кубке Испании. "Мальорка" 5 января в кубке страны в гостях сыграет с "Эйбаром", а тремя днями позднее в чемпионате Испании на выезде встретится с "Леванте".