"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси в матче НХЛ. Орлов отметился передачей

В составе победителей шайбы забросили Егор Шарангович (8-я минута), Дэймон Сиверсон (9) и Нико Хишир (21, 63), у проигравших отличились Джон Карлсон (20), Ник Дауд (54) и Конор Шири (57).

ТАСС, 3 января. "Вашингтон" уступил "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник хозяев Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, всего в текущем сезоне он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач). Его партнеры по команде Александр Овечкин и Евгений Кузнецов баллов за результативность не набрали, голкипер Илья Самсонов отразил 33 броска.

Овечкин в одном из игровых эпизодов попытался провести силовой прием, однако соперник успел увернуться и российский форвард вылетел за борт.