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НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси в матче НХЛ. Орлов отметился передачей

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу "Нью-Джерси"
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ТАСС, 3 января. "Вашингтон" уступил "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Егор Шарангович (8-я минута), Дэймон Сиверсон (9) и Нико Хишир (21, 63), у проигравших отличились Джон Карлсон (20), Ник Дауд (54) и Конор Шири (57).

Защитник хозяев Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, всего в текущем сезоне он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач). Его партнеры по команде Александр Овечкин и Евгений Кузнецов баллов за результативность не набрали, голкипер Илья Самсонов отразил 33 броска.

Овечкин в одном из игровых эпизодов попытался провести силовой прием, однако соперник успел увернуться и российский форвард вылетел за борт.

"Вашингтон" занимает первое место в Столичном дивизионе, набрав 48 очков в 34 играх, "Нью-Джерси" идет седьмым с 31 очком в 33 встречах. В следующем матче "Вашингтон" 5 января в гостях сыграет с "Монреалем", "Нью-Джерси" в этот же день на выезде встретится с "Бостоном".

В другом матче игрового дня "Колорадо" дома одержал волевую победу над "Анахаймом" (4:2).

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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