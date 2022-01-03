"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси в матче НХЛ. Орлов отметился передачей

ТАСС, 3 января. "Вашингтон" уступил "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Егор Шарангович (8-я минута), Дэймон Сиверсон (9) и Нико Хишир (21, 63), у проигравших отличились Джон Карлсон (20), Ник Дауд (54) и Конор Шири (57).
Защитник хозяев Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, всего в текущем сезоне он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач). Его партнеры по команде Александр Овечкин и Евгений Кузнецов баллов за результативность не набрали, голкипер Илья Самсонов отразил 33 броска.
Овечкин в одном из игровых эпизодов попытался провести силовой прием, однако соперник успел увернуться и российский форвард вылетел за борт.
"Вашингтон" занимает первое место в Столичном дивизионе, набрав 48 очков в 34 играх, "Нью-Джерси" идет седьмым с 31 очком в 33 встречах. В следующем матче "Вашингтон" 5 января в гостях сыграет с "Монреалем", "Нью-Джерси" в этот же день на выезде встретится с "Бостоном".
В другом матче игрового дня "Колорадо" дома одержал волевую победу над "Анахаймом" (4:2).