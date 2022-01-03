Шайба Дадонова не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Виннипегом"

В составе хозяев шайбы забросили Майкл Амадио (14-я минута), Евгений Дадонов (17) и Маттиас Янмарк (54, 60), у гостей отличились Янсен Харкинс (23), Кристиан Райкел (23), Пол Штястны (43), Эндрю Копп (45) и Кайл Коннор (63).

ТАСС, 3 января. "Вегас" проиграл "Виннипегу" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дадонов забросил девятую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету шесть результативных передач.

"Вегас" занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 45 играх. "Виннипег" идет пятым в Центральном дивизионе с 35 очками в 31 встрече.

В следующем матче "Вегас" 5 января примет "Нэшвилл", "Виннипег" в этот же день в гостях сыграет с "Аризоной".