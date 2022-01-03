"Бостон" обыграл "Орландо" в матче НБА. Браун набрал 50 очков

ТАСС, 3 января. "Бостон" победил "Орландо" в овертайме со счетом 116:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Бостона" Джейлен Браун, в активе которого 50 очков и 11 подборов. У гостей больше всех набрал Терренс Росс (33), дабл-дабл оформил центровой Уэнделл Картер (15 очков + 16 подборов).

"Бостон" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 18 побед и потерпев 19 поражений, "Ораландо" идет 14-м с семью победами и 31 поражением.

В следующем матче "Бостон" 6 января примет "Сан-Антонио", "Орландо" 4 января в гостях сыграет с "Чикаго".

В других матчах игрового дня "Кливленд" дома победил "Индиану" (108:104), а "Сакраменто" на своей площадке был сильнее "Майами" (115:113).