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НБА

Защитник "Оклахомы" Гидди стал самым молодым автором трипл-дабла в истории НБА

Баскетболист стал рекордсменом в возрасте 19 лет 84 дней
Джош Гидди ("Оклахома") AP Photo/Garett Fisbeck
Описание
Джош Гидди ("Оклахома")
© AP Photo/Garett Fisbeck

ТАСС, 3 января. "Оклахома-Сити" проиграла "Далласу" со счетом 86:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Оклахомы" Джош Гидди, в активе которого 17 очков, 13 подборов и 14 передач. В возрасте 19 лет 84 дней он стал самым молодым автором трипл-дабла в истории НБА, предыдущим рекордсменом был Ламело Болл (19 лет 140 дней). В составе победителей больше всех очков набрали форвард Маркиз Крисс и защитник Тим Хардуэй (по 15), защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл (14 очков + 10 передач).

"Оклахома" занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 13 побед и потерпев 23 поражения, "Даллас" идет седьмым с 18 победами и 18 поражениями.

В следующем матче "Даллас" 4 января примет "Денвер", "Оклахома" 6 января в гостях сыграет с "Миннесотой".

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