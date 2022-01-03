Защитник "Оклахомы" Гидди стал самым молодым автором трипл-дабла в истории НБА

ТАСС, 3 января. "Оклахома-Сити" проиграла "Далласу" со счетом 86:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Оклахомы" Джош Гидди, в активе которого 17 очков, 13 подборов и 14 передач. В возрасте 19 лет 84 дней он стал самым молодым автором трипл-дабла в истории НБА, предыдущим рекордсменом был Ламело Болл (19 лет 140 дней). В составе победителей больше всех очков набрали форвард Маркиз Крисс и защитник Тим Хардуэй (по 15), защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл (14 очков + 10 передач).

"Оклахома" занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 13 побед и потерпев 23 поражения, "Даллас" идет седьмым с 18 победами и 18 поражениями.

В следующем матче "Даллас" 4 января примет "Денвер", "Оклахома" 6 января в гостях сыграет с "Миннесотой".