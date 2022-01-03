Норвежская биатлонистка Экхофф не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС, 3 января. Десятикратная чемпионка мира норвежка Тириль Экхофф не выступит на следующем этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Об этом спортсменка сообщила телеканалу TV2.

Пятый этап Кубка мира пройдет с 6 по 9 января в Оберхофе.

"Я не поеду в Оберхоф. Я неделю болела после того, как вернулась домой из Франции. Два дня назад у меня прошла тяжелая тренировка, и я решила, что не хочу спешить. Сейчас нужно привести себя в хорошую форму, прежде чем я снова отправлюсь на Кубок мира", - рассказала Экхофф.

Экхофф 31 год. Она является олимпийской чемпионкой 2014 года в смешанной эстафете, а также серебряным и трехкратным бронзовым призером Игр. На чемпионатах мира норвежская биатлонистка завоевала десять золотых медалей. Экхофф является действующей обладательницей Кубка мира.