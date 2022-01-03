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КХЛ

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ и вышло на первое место в Западной конференции

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев
Игроки "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 января. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (26-я минута) и Станислав Галиев (54). У проигравших отличился Артем Анисимов (31).

"Динамо" набрало 63 очка в 45 матчах и вышло на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 54 очками после 45 матчей располагается на шестой строчке. В следующем матче "Динамо" 5 января на выезде сыграет с "Йокеритом" из Хельсинки, "Локомотив" в тот же день в гостях встретится с челябинским "Трактором".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" проиграл хабаровскому "Амуру" (3:5), казанский "Ак Барс" на выезде обыграл новосибирскую "Сибирь" (6:2), "Барыс" из Нур-Султана разгромил рижское "Динамо (7:1).

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