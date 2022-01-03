Российский лыжник Терентьев снялся с последнего этапа "Тур де Ски"

ТАСС, 3 января. Российский лыжник Александр Терентьев не примет участия в заключительной гонке многодневки "Тур де Ски". Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Многодневка завершится 4 января масс-стартом свободным стилем на 10 км. Терентьев в общем зачете занимал 21-е место перед последней гонкой, проигрывая лидеру Йоханнесу Клебо из Норвегии 6 минут и 33 секунды.

"К сожалению, мой тур закончился, нет, со здоровьем все хорошо, это совместное решение с тренером. Сейчас будет лучше отдохнуть и начать с чистого листа", - написал Терентьев.

Терентьеву 22 года. Он является двукратным победителем Универсиады. В нынешнем сезоне россиянин одержал первую победу на этапе Кубка мира, выиграв в спринте классическим стилем в финской Руке.