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Футбол в Англии

"Челси" подписал новый контракт с футболистом Тиагу Силвой

Бразильский защитник выступает за английский клуб с прошлого сезона
Тьягу Силва EPA-EFE/VICKIE FLORES
Описание
Тьягу Силва
© EPA-EFE/VICKIE FLORES

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Челси" подписал новый контракт с бразильским защитником Тиагу Силвой. Об этом сообщает пресс-служба "Челси".

Соглашение с 37-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

Силва выступает за "Челси" с прошлого сезона. В нынешнем сезоне чемпионата Англии бразилец провел 17 матчей и забил два мяча.

До перехода в "Челси" Силва выступал за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", португальский "Порту", а также бразильские "Жувентуде" и "Флуминенсе". В январе 2005 года он перешел в московское "Динамо", но не провел за команду ни одного матча из-за болезни. Футболист является чемпионом Италии, семикратным чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов прошлого сезона и обладателем Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Бразилии Силва провел 102 матча и забил семь голов. Он является обладателем Кубка Америки 2019 года и Кубка конфедераций 2013 года, а также серебряным и бронзовым призером Олимпиады.

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