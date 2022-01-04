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Футбол в России

СМИ: футболист Медина заключит четырехлетний контракт с ЦСКА

Парагвайский игрок является свободным агентом

ТАСС, 4 января. Парагвайский полузащитник Хесус Медина подпишет четырехлетний контракт с российским ЦСКА. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Переговоры ЦСКА и Медины находятся на финальной стадии, готов четырехлетний контракт", - написал Скира.

24-летний Медина является свободным агентом, его контракт с командой Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Сити" истек 1 января. Он является воспитанником парагвайского клуба "Либертад", привлекался в сборные Парагвая разных возрастов, провел один матч за основную национальную команду. В "Нью-Йорк Сити" Медина играл с 2018 года, принял участие в 118 матчах, забил 26 голов и отдал десять голевых передач.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, после 18 туров у команды 30 очков

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