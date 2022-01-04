Трипл-дабл Эмбиида помог "Филадельфии" победить "Хьюстон" в матче НБА

ТАСС, 4 января. "Филадельфия" обыграла "Хьюстон" со счетом 133:113 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид, оформивший трипл-дабл - 31 очко, 15 подборов, 10 передач. Дабл-дабл (24 очка, 11 подборов) на счету защитника "Филадельфии" Фуркана Коркмаза. У гостей больше всех очков набрал защитник Гаррисон Мэтьюз (23).

"Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 20 побед и потерпев 16 поражений. "Хьюстон" идет последним на Западе с 10 победами и 28 поражениями.

В следующем матче "Филадельфия" 6 января в гостях сыграет с "Орландо", "Хьюстон" в этот же день на выезде встретится с "Вашингтоном".

В другом матче игрового дня "Вашингтон" дома обыграл "Шарлотт" со счетом 124:121.