"Атланта" проиграла "Портленду" в матче НБА. Янг набрал 56 очков

ТАСС, 4 января. "Портленд" дома победил "Атланту" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 136:131.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Атланты" Трей Янг, который набрал 56 очков. Он оформил дабл-дабл, отдав 14 результативных передач. В составе победителей больше всех очков набрал разыгрывающий Анферни Саймонс (43). Янг и Саймонс установили личные рекорды по набранным очкам в матче НБА.

Дабл-дабл оформили центровой "Атланты" Клинт Капела (22 очка + 11 подборов) и центровой "Портленда" Юсуф Нуркич (21 очко + 12 подборов).

"Портленд" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 14 побед в 36 матчах, "Атланта" с 16 победами после 36 игр располагается на 12-й строчке на Востоке. В следующем матче "Портленд" 6 января примет "Майами", "Атланта" в этот же день на выезде сыграет с "Сакраменто".