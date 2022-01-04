Хохлов: футболисты "Локомотива" не в свою силу провели матчи Лиги Европы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" выступили на групповом этапе Лиги Европы не в свою силу, команда может играть лучше на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник железнодорожников, чемпион России и обладатель Суперкубка России Дмитрий Хохлов.

В Лиге Европы "Локомотив" не смог выйти в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе Е, где также выступали турецкий "Галатасарай", итальянский "Лацио" и французский "Марсель".

"В принципе, "Зенит" и "Спартак" порадовали в еврокубках, - сказал Хохлов. - У "Зенита" очень тяжелая группа была, "Спартак" вышел с первого места в евровесну. "Локомотив" результатом расстроил. Я не знаю, с чем можно связать результат железнодорожников, но ясно, что причина есть, но чтобы ее знать, нужно внутри клуба находится. Понятно, что "Локомотив" выступил не в свою силу, команда может играть сильнее в еврокубках".

"То, что два клуба продолжают участие в еврокубках, хорошо не только для таблицы коэффициентов УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), но и для российского футбола в целом. Сможет ли кто-то дойти до четвертьфинала? До весны еще много времени, нужно смотреть, как команды подготовятся, надеюсь, что хотя бы одна из этих команд будет в 1/4 финала. Команды по своим составам сильны, если "Зенит" еще усилится, то вполне может составить конкуренцию другим клубам", - добавил Хохлов.

"Зенит" занял третье место в группе H Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и шведским "Мальмё". Команда Сергея Семака сыграет с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. "Спартак" занял первое место в группе С, в которой были итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.