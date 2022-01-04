Винер-Усманова: дети на "Новогодней елке спорта" увидят сказку, которая называется жизнью

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Благотворительное шоу "Новогодняя елка спорта", которое будет в течение пяти дней проходить в Москве, поможет юным зрителям выбрать для себя тот вид спорта, которым им захочется заниматься в будущем. Такое мнение высказала журналистам организатор шоу, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"У нас Новый год и пандемия, и я узнала, что многие елки отменили, - сказала Винер-Усманова. - И дети не имели возможности на каникулы куда-то выехать отдыхать, в том числе дети из малообеспеченных семей не могли сходить на школьную елку. И я подумала, что в новогодние дни не должно быть такого, чтобы здесь во дворце не было елки, поэтому мы придумали такое действо, которое называется "От первых шагов до Олимпа". Дети, которые сюда придут, могут посмотреть виды спорта, которыми они в будущем могли бы заниматься".

"Мы будем показывать очень многие виды спорта, в том числе нехарактерные для дворца художественной гимнастики бокс, фехтование. Дети увидят бальные танцы, брейк-данс, прыжки на батуте. Они должны посмотреть и после этого сказать себе, что хотят заниматься спортом, это очень красиво и правильно", - продолжила Винер-Усманова.

Благотворительное шоу "Новогодняя елка спорта" будет проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 4 по 8 января. Билеты на благотворительное шоу были распространены бесплатно среди 14 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов, юных спортсменов.

"Это будет и история детей, маленьких близнецов, которые являются предтечей сестер [Арины и Дины] Авериных. Это и история самих Авериных, которые в конце концов получают золотые медали. Только дети получат их от Деда Мороза, а Аверины - настоящие. Вот все соединяется в ту сказку, которая называется жизнью", - заключила Винер-Усманова.

Помимо сестер Авериных, на мероприятии выступит гимнастка национальной команды Лала Крамаренко, а также олимпийские чемпионки и чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, представители других видов спорта.