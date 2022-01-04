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Ралли "Дакар"

Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли "Дакар"

Дистанция спецучастка составила 255 км
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 4 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 255 км.

Результат победителей - 2 часа 43 минуты 25 секунд. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд). Оба гонщика представляют команду "Камаз-мастер". Третьим к финишу пришел экипаж нидерландца Януса ван Кастерена (+3.08).

Четвертый этап ралли-марафона состоится 5 января, протяженность спецучастка составит 465 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.

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