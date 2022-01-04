Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли "Дакар"

Летние олимпийские виды спорта

Гимнастки Арина и Дина Аверины дебютируют с новыми программами на "Новогодней елке спорта"

Как рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, спортсменки должны выступать с этими программами на Гран-при

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