Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли "Дакар"

ТАСС, 4 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.
Дистанция спецучастка составила 255 км.
Результат победителей - 2 часа 43 минуты 25 секунд. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд). Оба гонщика представляют команду "Камаз-мастер". Третьим к финишу пришел экипаж нидерландца Януса ван Кастерена (+3.08).
Четвертый этап ралли-марафона состоится 5 января, протяженность спецучастка составит 465 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.