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Футбол во Франции

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Доннарумма заразился коронавирусом

22-летний голкипер помещен на самоизоляцию
Джанлуиджи Доннарумма EPA-EFE/MARK MARLOW
Описание
Джанлуиджи Доннарумма
© EPA-EFE/MARK MARLOW

ТАСС, 4 января. Вратарь сборной Италии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Сообщается, что голкипер помещен на самоизоляцию. Тесты на коронавирус испанского футболиста команды Хуана Берната дали отрицательные результаты, в среду он возобновит тренировки.

В нынешнем сезоне 22-летний Доннарумма провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах. Он перешел в команду летом из итальянского "Милана".

Доннарумма летом 2021 года стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии. По итогам турнира он был признан лучшим игроком. Итальянец выходил в стартовом составе во всех матчах европейского первенства. В ноябре Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football ("Франс футбол").

ПСЖ после 19 туров набрал 46 очков и занимает первое место в чемпионате Франции.

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