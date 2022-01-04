Матч баскетбольной Евролиги между "Реалом" и УНИКСом перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 4 января. Матч 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между испанским "Реалом" и российским УНИКСом перенесен из-за вспышки коронавируса в казанском клубе. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Встреча должна была состояться 6 января в Мадриде. Сообщается, что УНИКС попросил о переносе матча после того, как тесты на коронавирус нескольких членов команды дали положительный результат, в связи с чем она осталась без минимум восьми игроков. Новая дата матча будет назначена позднее.

УНИКС в 18 матчах Евролиги одержал 11 побед при семи поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице. "Реал" располагается на второй строчке, имея в активе 14 побед при трех поражениях.

В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.