Лидер в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ Макдэвид заразился коронавирусом

ТАСС, 4 января. Тест канадского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Коннора Макдэвида показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок сдаст второй тест в среду.

Макдэвиду 24 года. В составе сборной Канады он стал победителем чемпионата мира, дважды канадский форвард получал "Харт трофи" - приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата. В 33 играх он забросил 19 шайб и сделал 34 голевые передачи. "Эдмонтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 38 очков в 33 играх. В следующем матче "Эдмонтон" в ночь на 6 января сыграет с "Торонто".