Защитник "Филадельфии" Проворов попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 5 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в ковид-протокол были внесены форвард Клод Жиру и один из сотрудников клуба. 5 января "Филадельфия" сыграет в гостях против "Анахайма", матч начнется в 06:00 мск.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Проворову 24 года, он был выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ 2015 года под общим седьмым номером. Российский защитник выступает за команду с 2016 года и провел 403 матча, не пропустив ни одной встречи. В нынешнем сезоне Проворов провел 32 игры и набрал 13 очков (четыре гола + девять передач).