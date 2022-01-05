"Флорида" победила "Калгари" в матче НХЛ. Бобровский отразил 47 бросков

ТАСС, 5 января. "Флорида" дома со счетом 6:2 обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Флориды" отличились Патрик Хорнквист (6-я и 46-я минуты), Энтони Дюклер (14), Джо Торнтон (19), Райан Ломберг (40), Лукас Карлссон (54). У "Калгари" шайбы забросили Джонни Гудро (8) и Блейк Коулман (11).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 47 бросков из 49, на его счету 15 побед в 22 матчах текущего сезона. Защитник "Калгари" Никита Задоров отметился голевой передачей и набрал шестое очко (два гола + четыре передачи) в 24 играх.

"Флорида" занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 48 очков в 33 матчах, "Калгари" идет третьим в Столичном дивизионе с 40 очками за 31 игру.

Следующий матч "Флорида" проведет 7 января в гостях против "Далласа", "Калгари" в тот же день на выезде встретится с "Тампой".