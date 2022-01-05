Шайба Евгения Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

ТАСС, 5 января. "Виннипег" на выезде со счетом 3:1 победил "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" шайбы забросили российский нападающий Евгений Свечников (18-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (35) и Николай Элерс (60, в пустые ворота). У "Аризоны" отличился Шейн Гостисбер (47).

Свечников забросил третью шайбу в текущем сезоне, также за 29 матчей он сделал шесть результативных передач .

"Виннипег" занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, после 32 матчей команда набрала 37 очков. "Аризона" идет восьмой с 15 очками за 31 игру. В следующем матче "Виннипег" на выезде встретится с "Колорадо", "Аризона" примет "Чикаго". Обе игры пройдут 7 января.